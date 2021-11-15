Набиуллина заявила, что высокая инфляция разрушает благополучие людей

Фото: ТАСС/пресс-служба Госдумы РФ
Высокая инфляция разрушает благополучие людей. Об этом во время выступления в Госдуме заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.
"А высокая инфляция действительно разрушает благополучие. И когда нам говорят, что можно и попустить инфляцию, главное – держать ставку низкой, чтобы рос кредит повсюду, мы не можем с этим согласиться", – подчеркнула Набиуллина.
По ее словам, инфляция делает людей беднее. И именно по этой причине Центробанк должен был вмешаться в ситуацию.
"Рост инфляционных ожиданий, который действительно нас сильно тревожит, и то, как он повлиял на финансовое поведение, показывает, как люди боятся инфляции", – заключила глава ЦБ РФ.
В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Набиуллиной, заявил, что приоритетом властей остается снижение инфляции в России и возвращение ее к таргету в 4%.
По его словам, инфляционные процессы во многом связаны с последствиями экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
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