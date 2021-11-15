Песков назвал приоритетом властей снижение инфляции до 4% в России

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Снижение инфляции в России и возвращение ее к таргету в 4% является приоритетом для властей. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков РИА Новости.

В настоящий момент ключевая ставка Центробанка составляет 7,5% годовых. По словам главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, Банк России не может держать ставку низкой и отпустить инфляцию, поскольку высокие темпы роста цен негативно сказываются на благополучии. В связи с этим существует возможность того, что регулятор будет рассматривать необходимость дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях.

"Во-первых, мы стараемся, вы знаете, не комментировать действия нашего мегарегулятора. Не будем этого делать и сейчас... Но хочу напомнить вам, что действительно вопрос о скорейшем возвращении инфляции к таргетной зоне является приоритетом для главы государства и для кабмина по его поручению", – заявил Песков.

Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что над снижением инфляции идет постоянная работа.

"Мы знаем, что эти процессы во многом связаны с последствиями экономического кризиса, вызванного пандемией, в том числе и развиваются эти инфляционные процессы под давлением мировых тенденций", – отметил Песков.

Он добавил, что "гигантская инфляция" сейчас наблюдается и у других валют.

"Все это, конечно, не создает благоприятный фон. Но наш мегарегулятор, разумеется, будет принимать меры, которые посчитает необходимыми для обеспечения макростабильности", – заключил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в России в октябре достигла 8,13% преимущественно из-за роста цен на продовольственные товары.

По мнению регулятора, данная тенденция обусловлена в основном подорожанием плодоовощной продукции, на которую приходится примерно половина прироста вышеуказанного показателя, а также продуктов питания животного происхождения.

