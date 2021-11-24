ЦБ предложил создать специальный вклад для малообеспеченных россиян

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Центробанк предложил создать специальный банковский вклад для малообеспеченных россиян, сообщает РИА Новости.
По словам зампреда регулятора Ольги Поляковой, процентная ставка будет привязана к ключевой или к уровню инфляции. Она отметила, что каждый человек сможет иметь только один такой вклад, а его сумму предлагается ограничить.
Средняя максимальная ставка по вкладам 10 российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады ноября выросла до 6,98%. Это стало максимумом за 27 месяцев.
Годовая инфляция в России на 15 ноября ускорилась до 8,1%, а ключевая ставка ЦБ составляет 7,5% годовых.
По мнению регулятора, данная тенденция обусловлена в основном подорожанием плодоовощной продукции, на которую приходится примерно половина прироста вышеуказанного показателя, а также продуктов питания животного происхождения.
Доллар и евро подешевели после увеличения Центробанком ключевой ставки
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: