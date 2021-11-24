ЦБ предложил создать специальный вклад для малообеспеченных россиян

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Центробанк предложил создать специальный банковский вклад для малообеспеченных россиян, сообщает РИА Новости.

По словам зампреда регулятора Ольги Поляковой, процентная ставка будет привязана к ключевой или к уровню инфляции. Она отметила, что каждый человек сможет иметь только один такой вклад, а его сумму предлагается ограничить.

Средняя максимальная ставка по вкладам 10 российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады ноября выросла до 6,98%. Это стало максимумом за 27 месяцев.

Годовая инфляция в России на 15 ноября ускорилась до 8,1%, а ключевая ставка ЦБ составляет 7,5% годовых.

По мнению регулятора, данная тенденция обусловлена в основном подорожанием плодоовощной продукции, на которую приходится примерно половина прироста вышеуказанного показателя, а также продуктов питания животного происхождения.

