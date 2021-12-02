Российские власти озабочены высокой инфляцией – Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти озабочены текущей высокой инфляцией в стране. Об этом сообщает ТАСС.

"Сама по себе высокая инфляция – это предмет озабоченности, и этим занимаются, это постоянный вопрос повестки дня президента и правительства, это постоянно обсуждается на совещаниях по экономическим вопросам", – сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что меры, принимаемые правительством, позволяют не допустить резких скачков.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в России ускорилась до 8,38%, потребительские цены с начала года выросли на 7,51%.

