Центробанк может повысить ключевую ставку в декабре на 1 процентный пункт

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Центробанк допускает возможность повышения ключевой ставки в декабре на 1 процентный пункт, окончательное решение будет принято после анализа данных по инфляции в ноябре, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы ждем месячные данные (по инфляции. – Прим. ред.), пока не получили данные за ноябрь, проанализируем их и затем, может быть, обновим наши оценки. Но сейчас мы оцениваем, что мы ближе к верхней границе нашего диапазона в рамках базового сценария", – сказала она.

Ранее Набиуллина заявила, что причинами для снижения ключевой ставки может стать уменьшение инфляции и рост интереса россиян к сбережениям. Для этого, по ее словам, необходимы более выгодные ставки по депозитам.

