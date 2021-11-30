Центробанк РФ предложил не продлевать программу льготной ипотеки на новостройки

13:59
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Банк России выступил с предложением отказаться от дальнейшего продления программы льготной ипотеки на новостройки, сконцентрировавшись на более адресных программах, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина РИА Новости.
"Ту льготную ипотеку, которая пришла на замену 6,5%, мы предлагаем не продлевать. У нас есть и другие льготные программы – более адресные, они работающие, они как раз направлены на то, чтобы поддержать ипотеку среди тех групп населения, где это необходимо", – сказала Набиуллина.
По ее словам, продление столь масштабной льготной ипотечной программы может привести к повышению стоимости жилья в стране.
Летом правительство РФ продлило действие программы льготной ипотеки до 1 июля 2022 года. При этом ставка выросла с 6,5 до 7%, а предельная сумма кредита снизилась до 3 миллионов рублей.
Как и раньше, первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости жилья.
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