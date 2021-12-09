Набиуллина оценила вероятность повышения ключевой ставки ЦБ РФ

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Глава Центробанка Эльвира Набиуллина оценила вероятность повышения ключевой ставки в РФ. По ее словам, базовый сценарий регулятора не предполагает повышения более чем на 1 процентный пункт.

"Прогноз по ставке до конца года, который мы давали в октябре, предполагает шаг от 0 до 1 процентного пункта. Конечно, последние данные по инфляции говорят, что 0 – это совсем маловероятно, 0,25 процентного пункта – тоже не самый вероятный сценарий", – цитирует ее РИА Новости.

Набиуллина подчеркнула, что дальше специалисты будут анализировать соответствующие данные, делать оценки на следующий год и в зависимости от этого принимать решение.

Ранее Эльвира Набиуллина и миллиардер Олег Дерипаска встретились на форуме "Россия зовет" и вступили в прямую дискуссию. Дерипаска заявил, что есть кривые спроса и предложения. По его мнению, надо обеспечивать предложение.

Глава ЦБ согласилась, что финансовая политика должна быть направлена на рост предложения, однако, по ее словам, инструментарий денежно-кредитной политики влияет и на спрос.

