Экономист напомнил о новых налогах для обеспеченных россиян

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В этом году налоговая нагрузка для держателей акций, облигаций, крупных банковских вкладов и металлических счетов была пересмотрена, напомнил эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Владимир Саськов.
"С этого года под налогообложение подпадают доходы с вкладов, превышающих один миллион рублей. Их владельцам придется заплатить 13% НДФЛ с части полученной суммы", – приводит слова экономиста агентство "Прайм".
Саськов также предупредил, что есть ряд нюансов. Так, если соотношение банковского процента по депозитам и ключевой ставки ЦБ остается отрицательным, то вклад налогом не облагается. Это происходит в том случае, когда, например, средняя ставка по депозитам – 6%, а ключевая – 7,25%. Также не нужно платить НДФЛ тем, чей ежегодный лимит доходов ниже 42,5 тысячи рублей.
Гражданам, которые менее трех лет владеют металлическими счетами, придется заплатить 13%, если они продадут виртуальные драгметаллы дороже, чем купили их у банка, добавил эксперт. Столько же нужно будет заплатить владельцам облигаций, получившим "купонные доходы". Саськов подчеркнул, что исключения составляют только доходы, полученные владельцами индивидуальных инвестиционных счетов. Кроме того, с этого года не облагаются налогом доходы ОФЗ.
Экономист также напомнил, что в 2021 году вырос налог на доход от продажи облигаций, если вырученная сумма превышает 5 миллионов рублей. В таком случае придется заплатить 15% разницу.
Ранее россиянам напомнили, что со 2 декабря Федеральная налоговая служба начала начислять пени за неуплаченные имущественные налоги.
Налог должны оплатить владельцы квартир, домов, земельных участков, автомобилей, самолетов и яхт. Сделать это можно в личном кабинете на сайте ФНС, банке или на почте. Некоторым, помимо транспортного, земельного и налога на имущество, необходимо заплатить и НДФЛ. Чаще всего его удерживают из дохода, однако в случае выигрыша в лотерею счет на оплату подоходного налога выставляет ФНС.
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