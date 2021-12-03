Россиянам напомнили о случаях, когда не нужно платить налог при продаже квартиры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Россиянам напомнили пять способов, при которых не нужно платить налог при продаже квартиры, сообщает Life.ru.

Первый способ – это дарение микродоли. Он подойдет семьям или гражданам, получившим квартиру в наследство от своих престарелых родственников. При продаже такой квартиры сразу после вступления в наследство придется платить 13% от полной суммы продажи, поскольку изначально она досталась наследникам бесплатно.

Если же престарелые родственники заранее подарят или продадут микродолю в этой квартире, платить не придется. При дарении между близкими родственниками нет никакого дохода, а значит, и налога не возникает.

Этот способ очень полезен еще и тем, что он обезопасит родственников от мошенников как телефонных, так и различных из якобы соцслужб, желающих присвоить недвижимость беззащитных стариков.

Второй способ – это продажа квартиры после минимального срока владения. Если квартирой гражданин владеет более пяти лет, никакого налога при продаже платить не надо. При этом мало кто знает, что есть определенные льготы, которые позволяют уменьшить этот срок в зависимости от способа приобретения и года покупки.

К примеру, если квартиру купили до 2016 года и это единственное или приватизированное жилье, если собственность перешла при дарении между близкими родственниками, то тогда минимальный срок составляет не пять, а три года.

Третий способ – это учет расходов. Налог исчисляется не с полной стоимости квартиры, а с доходов, учитывая не только первоначальные затраты на квартиру, но и другие расходы. К примеру, в расходах можно учесть все уплаченные банку проценты, если квартиру купили в ипотеку.

Еще один способ – уменьшение доходов одного супруга на расходы другого. Все нажитое в браке считается общим имуществом, в том числе расходы. Часто бывает, когда в браке квартиру купил муж, а потом переоформил ее на жену. Или супруги развелись и квартира в ходе раздела имущества досталась жене, которая решила ее продать. В этом случае она может уменьшить свои доходы на те затраты, которые муж потратил на квартиру.

Последний способ – использование налоговых вычетов. При продаже квартиры можно уменьшить доход с помощью различных вычетов, например на детей, на лечение или обучение. Все эти вычеты уменьшают официальный доход, а значит, и налог в бюджет будет минимальный или его вообще не будет. Право на эти вычеты достаточно указать в декларации и приложить к ней все необходимые документы.

Ранее сообщалось, что в 2022 году российские граждане будут платить налоги, как и в этом году. У большинства населения будут вычитать с зарплаты 13% НДФЛ, а у тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год, – 15%.

При этом Минфин планирует изменить этот налог для граждан России, которые много времени живут за границей, но работают в отечественных компаниях на удаленке и получают там зарплату. Они считаются налоговыми нерезидентами, поэтому должны платить 30% НДФЛ. Министерство хочет приравнять их к налоговым резидентам и сделать налог 13%.

В будущем россияне, держащие в банках вклады больше миллиона рублей, впервые заплатят НДФЛ с полученных процентов.