Росстат указал на рост реальных располагаемых доходов россиян в III квартале 2021 года

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Росстат рассказал о росте реальных располагаемых доходов граждан РФ в III квартале 2021 года на 8,1% в сравнении с аналогичным периодом минувшего года. Об этом сообщает ТАСС.
Во II квартале года, по данным аналитиков, прослеживается похожая тенденция – рост составит 4,6%. В совокупности рост с января по сентябрь достиг 4,1%.
Росстат привел данные по изменениям, связанным с реальными денежными доходами. Этот показатель в III квартале 2021 года также вырос на 7,6% в сравнении с аналогичным периодом 2020-го.
Доходы населения в большей степени формировались за счет средств от предпринимательской деятельности, оплаты труда, заработной платы работников организаций, социальных выплат при снижении доходов от собственности и иных денежных поступлений.
По данным ведомства, реальные зарплаты россиян в августе 2021 года выросли на 1,5% в сравнении с тем же месяцем 2020 года, однако сократились на 5,5% относительно июля 2021 года.
Президент-председатель "Открытия" Михаил Задорнов ранее рассказал, как избежать ошибок при формировании накоплений. По словам специалиста, необходимо диверсифицировать вклады, формировать их из любых доступных сумм, а не только крупных, а также учитывать фактор риска.
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