Самозанятые перечислили в бюджет Москвы 3,2 млрд рублей налогов в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Самозанятые москвичи с начала этого года перечислили в бюджет столицы 3,2 миллиарда рублей налога на профессиональный доход.
Об этом рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Он также отметил, что в августе текущего года был зафиксирован новый рекорд по ежемесячному приросту самозанятых – ими стали 36,9 тысячи человек.
"Общее число самозанятых к октябрю достигло 752,6 тысячи человек, что составляет четверть от общего числа всех зарегистрированных на территории России плательщиков налога на профессиональный доход. С начала этого года количество самозанятых в Москве выросло на 273 тысячи человек", – сказал Ефимов.
Суммарный доход самозанятых на 1 октября 2021 года составил 275 миллиардов рублей или 44% от суммарного дохода, полученного всеми самозанятыми в России. Об этом рассказал глава столичного департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.
"Средний размер чека в сентябре 2021 года достиг 2 389 рублей. За девять месяцев средний чек вырос на 22%, за год – на 40%", – отметил он.
Специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" начал действовать с января 2019 года в четырех регионах России: Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области. С октября прошлого года его распространили на всю страну.
Самозанятыми могут стать граждане, которые оказывают платные услуги без привлечения наемных работников, а также имеют доход до 2,4 миллиона рублей в год.
В Москве для поддержки самозанятых создана цифровая экосистема "Все о самозанятости от а до я". Она находится на портале mbm.mos.ru. Там можно найти информацию о бесплатных образовательных мероприятиях, онлайн-курсах и комплексных программах обучения.
Ранее сообщалось, что в сентябре текущего года в столице регистрировали более 250 новых индивидуальных предпринимателей в день. Этот показатель превысил допандемийный уровень. На 1 октября в городе насчитывалось 350,7 тысячи действующих ИП, что на 0,5% больше, чем в октябре прошлого года.
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