Более 250 ИП регистрировали в столице ежедневно в сентябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве в сентябре текущего года регистрировали более 250 новых индивидуальных предпринимателей (ИП) в день, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, этот показатель превысил допандемийный уровень.
"За девять месяцев 2021 года зарегистрировались 57,8 тысячи индивидуальных предпринимателей, что на 2,8 процента больше, чем за январь – сентябрь 2019 года, и на 45,4 процента больше, чем за аналогичный период 2020 года", – приводятся слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.
На 1 октября в городе насчитывалось 350,7 тысячи действующих ИП, что на 0,5 процента больше, чем в октябре прошлого года.
Как рассказал руководитель департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов, быстрыми темпами восстанавливается численность ИП и в сферах, которые сильнее всего пострадали во время пандемии – это общепит, туризм, бытовые услуги.
"Если в мае 2021 года в Москве было зарегистрировано 5 499 ИП, то в сентябре – 7 564, что на 37,6 процента больше", – отметил Пуртов.
Кроме того, на 5% увеличилось число сотрудников, работающих как ИП.
Ранее Ефимов сообщил, что с начала текущего года Москва закупила у индивидуальных предпринимателей и физических лиц продукцию и услуги почти на 11 миллиардов рублей. Это на 60% больше, чем в аналогичный период в 2020 году.
Для участия в закупках на портале поставщиков индивидуальному предпринимателю необходимо зарегистрироваться в качестве юридического лица. Самозанятые могут регистрироваться как физлица, однако для работы потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: