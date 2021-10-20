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Общество

08:18

Более 250 ИП регистрировали в столице ежедневно в сентябре

общество экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве в сентябре текущего года регистрировали более 250 новых индивидуальных предпринимателей (ИП) в день, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, этот показатель превысил допандемийный уровень.

"За девять месяцев 2021 года зарегистрировались 57,8 тысячи индивидуальных предпринимателей, что на 2,8 процента больше, чем за январь – сентябрь 2019 года, и на 45,4 процента больше, чем за аналогичный период 2020 года", – приводятся слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

На 1 октября в городе насчитывалось 350,7 тысячи действующих ИП, что на 0,5 процента больше, чем в октябре прошлого года.

Как рассказал руководитель департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов, быстрыми темпами восстанавливается численность ИП и в сферах, которые сильнее всего пострадали во время пандемии – это общепит, туризм, бытовые услуги.

"Если в мае 2021 года в Москве было зарегистрировано 5 499 ИП, то в сентябре – 7 564, что на 37,6 процента больше", – отметил Пуртов.

Кроме того, на 5% увеличилось число сотрудников, работающих как ИП.

Ранее Ефимов сообщил, что с начала текущего года Москва закупила у индивидуальных предпринимателей и физических лиц продукцию и услуги почти на 11 миллиардов рублей. Это на 60% больше, чем в аналогичный период в 2020 году.

Для участия в закупках на портале поставщиков индивидуальному предпринимателю необходимо зарегистрироваться в качестве юридического лица. Самозанятые могут регистрироваться как физлица, однако для работы потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись.

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