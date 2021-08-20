Сергунина: ИТ-сфера стала второй по популярности у столичного бизнеса

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Онлайн-бизнес, ретейл и ИТ вошли в тройку самых популярных направлений у предпринимателей столицы, сообщила заммэра столицы Натальи Сергунина.
По ее словам, предприниматели уже не первый год называют онлайн-бизнес самым перспективным направлением для открытия своего дела. Интересным для себя его считают 22% опрошенных.
На втором месте находится ИТ-сфера – разработка сайтов, приложений, программ для виртуальной реальности и игр. За нее проголосовал почти 21% респондентов. Третьей в топ-3 рейтинга стала сфера розничной торговли. Предпочтение ей отдали свыше 13% участников опроса.
"Изучение мнения делового сообщества показывает, в каких направлениях с наибольшей вероятностью будет развиваться предпринимательство в столице", – цитирует Сергунину портал мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что такие выводы сделали специалисты ГБУ "Малый бизнес Москвы" после опроса своей аудитории – будущих и действующих предпринимателей. Опрос показал, что онлайн-бизнес выбирают практически в равной степени и женская, и мужская аудитория – 23 и 21% соответственно. ИТ-сферу перспективной называют 27% мужчин и 18% женщин.
Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин заявил, что, независимо от выбранной сферы, все, кто планирует начать свое дело в Москве, могут рассчитывать на комплексную поддержку города.
По его словам, для предпринимателей работает портал mbm.mos.ru, где собрана вся необходимая информация – от пошаговых инструкций по выбору правовой формы и режима налогообложения до готовых решений для запуска своего дела.
Помимо этого, разработаны два онлайн-проекта, которые помогают начать свое дело с поддержкой от города: "Гайд по открытию – франшиза" и экосистему "Все о самозанятости от А до Я". Определиться с нишей и проработать бизнес-идею помогут на бесплатном обучении от МБМ.
Выбрать подходящее обучение поможет также "Индивидуальная траектория развития". На портале mbm.mos.ru нужно пройти тест, который позволит оценить свои hard и soft skills, определить цель развития, получить рекомендации обучающих мероприятий и программ для развития.
Тем, кто открывает ИП и ООО, помогают собрать пакет документов для регистрации. Его останется передать в налоговую или многофункциональный центр. Получить такую помощь удобно в центрах услуг для бизнеса, которые находятся и при межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 и во флагманских центрах "Мои документы".
Ранее сообщалось, что свыше 26 тысяч раз столичные предприниматели воспользовались сервисами проекта "Малый бизнес Москвы" в период с января по июнь текущего года. Самыми популярными оказались сервисы "Интерактивный помощник" и "Проверка контрагентов".
Первый позволяет узнать о городских мерах поддержки, предоставляемых предпринимателям и самозанятым, второй – определить благонадежность потенциального бизнес-партнера. Также посетители портала часто обращаются к "Законодательному бизнес-дайджесту", в котором собирается информация о различных правовых нововведениях в сфере регулирования бизнеса.
Власти Москвы могут рассмотреть новые меры поддержки для бизнеса
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