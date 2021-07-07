Доля госзакупок Москвы у малого и среднего бизнеса составила почти 45%

Фото: портал мэра и правительства Москвы
По итогам первых шести месяцев 2021 года доля госзакупок Москвы у малого и среднего бизнеса составила 44,8%.
Таким образом, столица опережающими темпами выполняет требования соответствующего федерального закона. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Как отметил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, сейчас город занимает долю в 15% от общего объема закупок России. В ближайшее время этот показатель должен вырасти до 25%.
"Каждый шестой рубль в системе закупок страны приходится на потребности московских заказчиков. Заказы Правительства Москвы выполняют предприятия из всех регионов России, поэтому мы системно отдаем приоритет в исполнении наших заказов предприятиям малого бизнеса. Правительство Москвы намерено и дальше увеличивать долю малых предприятий в общем объеме госзаказа", – сказал он.
В свою очередь руководитель городского департамента по конкурентной политике Иван Щербаков отметил, что новый закон позволит исключить работу с неопытными поставщиками.
"Если сумма закупки превышает 20 миллионов рублей, то к исполнению заказа будут допускаться компании, у которых в течение последних трех лет был успешный опыт исполнения государственного или муниципального контракта", – отметил он.
В июле прошлого года Москва сэкономила на закупках более 20 миллиардов рублей. Таким образом, за первые шесть месяцев 2020 года столичные заказчики заключили 178,6 тысячи контрактов на 459,3 миллиарда рублей. Лидерами по объему закупок среди отраслей стали строительство и ремонт, поставка детского питания, лекарства и медицинские материалы.
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