Закупки малого объема Москвы назвали источником бизнеса для МСП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста ВВП России в 2019 году до 1,1% и говорит о необходимости дальнейших структурных реформ в стране, в том числе улучшения процесса проведения госзакупок.
24 октября в Совете Федерации прошли парламентские слушания по совершенствованию контрактной системы в сфере госзакупок.
Сейчас данная система организации в стране делится на три уровня: федеральный, субъектовый и муниципальный. Два последних доступны малому и среднему бизнесу и за счет этого показывают активный прирост сделок в количественном и денежном выражении. В связи с этим одна из важнейших тем для федеральных и муниципальных властей – это цифровизация и повышение эффективности этого направления.
В течение последних трех лет на уровне субъектов активно развивается формат электронных магазинов – онлайн-торговых площадок, где заказчики размещают свои извещения о потребности в закупке и собирают заявки участников по ней. По такой схеме проходит порядка 85% всех закупок малого объема.
Второй способ – это когда поставщик размещает свои прайс-листы в электронном магазине, а заказчик соглашается с офертой поставщика, то есть проводит закупку на основании предложения участника о продаже. Такой инструмент достаточно эффективен, о чем говорят цифры.
Так, в прошлом году общий объем торгов через электронные магазины превысил 800 миллиардов рублей, а число сделок превысило 20 миллионов.
В этом году положительная динамика усилилась. В среднем ежемесячно таким способом осуществляется более 200 тысяч закупок на восемь миллиардов рублей. Электронные магазины стали основными торговыми площадками для предприятий малого и среднего бизнеса, которые являются ключевыми хозяйствующими субъектами для развития экономики, усиливая ее через инновационную активность.
Участники рынка убеждены, что развитие этого сегмента во многом зависит от мер государственной поддержки, в том числе и через госзакупки, а здоровая конкуренция – важнейшее условие развития и функционирования рыночной экономики любой страны. При этом излишнее административное регулирование без учета накопленного опыта и использования уже эффективно работающих технологий может отбросить регионы на 4–5 лет назад и фактически отправит в корзину все достижения, полученные в этой области за последние годы.
"Мы регулярно принимаем участие в закупках малого объема через соответствующие платформы, подаем заявки на опубликованные извещения, это приносит нам до 50% оборота компании в год. Хотя уровень конкуренции довольно высокий, мы работаем в сегменте продуктов питания, спрос также находится на достаточном уровне", – рассказал один из участников закупок малого объема.
Отмечается, что на федеральном уровне с 1 марта 2019 года может работать только одна площадка – единый агрегатор торговли "Березка". Рынок к такому решению относится осторожно. К примеру, по данным за июль, объем торгов на "Березке" составил всего 190 миллионов рублей. Это в 40 раз меньше торгов, проводимых в других электронных магазинах.
К осенней сессии Госдумы может возникнуть прецедент перевода всех закупок малого объема субъектового и муниципального уровня на ЕАТ "Березка", то есть всего рынка полностью. У этого решения, считают эксперты, есть несколько недостатков:
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