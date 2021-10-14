Закупки Москвы у физлиц и ИП выросли на 60% с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С начала текущего года Москва закупила у индивидуальных предпринимателей и физических лиц продукцию и услуги почти на 11 миллиардов рублей.

Это на 60% больше, чем в аналогичный период в 2020 году, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"За девять месяцев 2021 года объем закупок у индивидуальных предпринимателей и физических лиц через портал поставщиков вырос на 60,3% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, когда этот показатель составил 6,8 миллиарда рублей и на 153% – в сравнении с 2019 годом, когда объем закупок достиг 4,3 миллиарда рублей", – уточнил Ефимов.

Руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, в свою очередь, рассказал, что за год средний размер сделки увеличился более чем на 20 тысяч рублей.

"Если за девять месяцев 2019 года он составлял порядка 94 тысяч рублей, то за тот же период 2020 года – более 121 тысячи рублей, а в 2021 году превысил 142 тысячи рублей", – сказал Щербаков.

Как отметил руководитель городского департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, портал поставщиков становится более востребованным благодаря успешному внедрению технологий искусственного интеллекта, совершенствованию и развитию сервисов.

"Нейронные алгоритмы упрощают работу при создании новых товарных единиц каталога, микросайты-визитки дают возможность продвигать товары и услуги поставщика даже на сторонних площадках, а в случае появления вопросов по работе с порталом всегда можно получить оперативную обратную связь", – подчеркнул Лысенко.

Он также добавил, что сейчас более 80% обращений обрабатывает чат-бот портала.

Для участия в закупках на портале поставщиков индивидуальному предпринимателю необходимо зарегистрироваться в качестве юридического лица. Самозанятые могут регистрироваться как физлица, однако для работы потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись.

Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2020 года городские власти утвердили 34 новых комплекта типовой конкурсной документации для участия в госзакупках.

Типовые формы документов устанавливают единые требования, что позволяет сделать процесс госзакупок максимально прозрачным.