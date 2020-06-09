Новые пользователи портала поставщиков заключили контракты на 3,7 млрд рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На портале поставщиков за прошедший год новые пользователи заключили почти 30 тысяч контрактов на сумму около 3,7 миллиарда рублей, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, портал дает возможность малому и среднему бизнесу активно участвовать в госзакупках малого объема.

"С новыми пользователями портала, которые присоединились к нему за прошедший год, были заключены 29 тысяч контрактов на сумму 3,7 миллиарда рублей, это 9,5 процента от общего объема всех закупок за это время. Почти 80 процентов новых пользователей этого ресурса заключило за год с его помощью хотя бы один контракт", – приводятся в материале слова Ефимова.

Руководитель департамента информационных технологий города Эдуард Лысенко рассказал, что портал развивается, адаптируется под новые задачи пользователей, создает дополнительные сервисы для бизнесменов.

"Растет не только общее число закупок, но и количество участников в каждой сделке. По сравнению с прошлым годом их стало больше в полтора раза", – приводятся в сообщении слова Лысенко.

По словам руководителя департамента столицы по конкурентной политике Ивана Щербакова, 60% новых пользователей портала – предприниматели из других субъектов РФ.

В конце мая стало известно, что портал поставщиков Москвы признали лучшим в России. Он занял первое место в номинации "Поддержка бизнеса и развитие экспорта" на Всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ. В этом году в конкурсе приняло участие свыше 1,4 тысячи проектов из 80 регионов страны.

Ранее сообщалось, что объем контрактов с частными предпринимателями на портале поставщиков вырос на 30% в первом квартале текущего года. Пользователям портала разрешено участвовать в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Сервис предоставляет предпринимателям все необходимые для этого инструменты.