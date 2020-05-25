Московский портал поставщиков признали лучшим в России

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Портал поставщиков Москвы признали лучшим в России. Он занял первое место в номинации "Поддержка бизнеса и развитие экспорта" на Всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, информирует портал мэра и правительства столицы.

В этом году в конкурсе приняли участие свыше 1,4 тысячи проектов из 80 регионов страны.

"Москва вошла в число 12 победителей благодаря проекту "Портал поставщиков", который был выбран жюри из 150 номинантов и утвержден попечительским советом конкурса как лучшее решение для поддержки бизнеса. Свои голоса порталу отдали девять тысяч человек", – отметил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Он пояснил, что экспертами был отмечен вклад проекта в повышение прозрачности закупок и улучшение предпринимательского климата.

В настоящее время участники портала поставщиков ежедневно заключают на платформе более 1 тысячи контрактов. При этом количество представленных товаров превысило 500 тысяч позиций. Основным преимуществом портала остается оперативность в совершении сделок.

"Функционал портала охватывает практически все этапы закупки: от размещения информации о продукции до электронного контракта. Благодаря постоянному совершенствованию системы закупочный процесс стал более эффективным", – резюмировал руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Ранее сообщалось о том, что объем контрактов с частными предпринимателями на портале поставщиков вырос на 30% в первом квартале текущего года. Пользователям портала разрешено участвовать в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Сервис предоставляет предпринимателям все необходимые для этого инструменты.