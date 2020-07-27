Более 70% городских регулярных госзакупок стандартизируют в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Объем стандартизации госзакупок в Москве к концу года должен превысить 70 процентов, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
За первое полугодие городские власти утвердили 34 новых комплекта типовой конкурсной документации для участия в госзакупках. К текущему моменту стандартизировано 249 видов регулярных городских закупок.
Типовые формы документов устанавливают единые требования, что позволяет сделать процесс госзакупок максимально прозрачным. Заммэра добавил, что в прошлом году свыше 60 процентов от всех закупок, проведенных заказчиками Москвы, прошли с использованием типовых комплектов документации.
Глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов уточнил, что в этом месяце были утверждены девять новых комплектов типовой конкурсной документации для таких закупок, как приобретение автобусов, проездных билетов, услуг по техобслуживанию городского транспорта, услуг связи, услуг по содержанию и ремонту зданий и ряда других.
"Эти позиции востребованы городскими госзаказчиками. Так, в 2019 году по этим позициям в столице было осуществлено более 400 закупок на общую сумму 17,8 миллиарда рублей. Поэтому для упрощения процедуры их закупки мы стандартизировали для них конкурсную документацию и продолжаем такую работу по другим видам товаров и услуг", – подчеркнул он.
Руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков отметил, что общий объем закупок с использованием типовой документации за первое полугодие 2020 года составил 240 миллиардов рублей. Это на 22 процента больше аналогичного периода 2019 года.
Лидирующими отраслями по закупкам с использованием типовых комплектов документации стали поставка лекарств, услуги по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники и оборудования, поставка наборов детского питания.
В апреле сообщалось, что на портале поставщиков московские предприниматели оформили свыше 20 тысяч контрактов с региональными поставщиками. Общая их сумма достигла 2,7 миллиарда рублей. Предприниматели из любого региона могут воспользоваться порталом для работы с закупками малого объема.
Сервис появился в 2013 году для автоматизации процедур. Он помогает повышать конкуренцию потенциальных поставщиков, дает возможность объективно оценить существующий рынок предложений и проанализировать сведения о выполнении обязательств. С ресурсом работают больше 170 тысяч поставщиков. Каталог уникальных товаров, работ и услуг насчитывает порядка 500 тысяч наименований.
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