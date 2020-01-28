Налоговые доходы бюджета Москвы за 10 лет увеличились более чем в 2 раза

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Налоговые поступления в московский бюджет за последнее десятилетие выросли более чем в два раза, об этом заявил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов радиостанции "Говорит Москва".
"Налоговые поступления в бюджет Москвы показывают стабильный ежегодный рост на протяжении последних десяти лет. По итогам 2019 года они составили 2,281 триллиона рублей, увеличившись в 2,3 раза по сравнению с 2010 годом", – сообщил он.
Кроме того, Ефимов отметил, что за десять лет самый высокий рост (в 5 раз) продемонстрировали поступления от специальных налоговых режимов. Налог на имущество организаций, налог на прибыль, транспортный налог увеличили свои показатели в 2,5 раза. А перечисленные налоги на доходы физлиц увеличились вдвое.
Заммэра прокомментировал также политику московских властей в отношении мобилизации доходов. Так, он упомянул введение торгового сбора и патентной системы обложения. Особенно Ефимов отметил практику переводов торгово-офисной недвижимости на налогообложение от кадастровой, а не балансовой стоимости. По его мнению, такие действия позволяют "не только повысить поступления в бюджет, но и увязать налоговую нагрузку с реальной стоимостью объектов".
Также он рассказал о мерах господдержки для бизнеса и подчеркнул, что "реализуемые меры позволяют создать оптимальные условия для развития всех сфер экономики, способствуют росту доходов бюджета, увеличению объема средств на социальную поддержку и инфраструктурные проекты города".
Ранее Владимир Ефимов сообщил, что за 2019 год в столице зарегистрировалось 73 тысячи индивидуальных предпринимателей, что на 3,8% превысило уровень 2018 года. Он также подчеркнул, что предприниматели получают финансовую поддержку, льготы по аренде имущества, а также прозрачный доступ к госзакупкам.
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