Налоговые доходы бюджета Москвы за 10 лет увеличились более чем в 2 раза

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Налоговые поступления в московский бюджет за последнее десятилетие выросли более чем в два раза, об этом заявил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов радиостанции "Говорит Москва".

"Налоговые поступления в бюджет Москвы показывают стабильный ежегодный рост на протяжении последних десяти лет. По итогам 2019 года они составили 2,281 триллиона рублей, увеличившись в 2,3 раза по сравнению с 2010 годом", – сообщил он.

Кроме того, Ефимов отметил, что за десять лет самый высокий рост (в 5 раз) продемонстрировали поступления от специальных налоговых режимов. Налог на имущество организаций, налог на прибыль, транспортный налог увеличили свои показатели в 2,5 раза. А перечисленные налоги на доходы физлиц увеличились вдвое.

Заммэра прокомментировал также политику московских властей в отношении мобилизации доходов. Так, он упомянул введение торгового сбора и патентной системы обложения. Особенно Ефимов отметил практику переводов торгово-офисной недвижимости на налогообложение от кадастровой, а не балансовой стоимости. По его мнению, такие действия позволяют "не только повысить поступления в бюджет, но и увязать налоговую нагрузку с реальной стоимостью объектов".

Также он рассказал о мерах господдержки для бизнеса и подчеркнул, что "реализуемые меры позволяют создать оптимальные условия для развития всех сфер экономики, способствуют росту доходов бюджета, увеличению объема средств на социальную поддержку и инфраструктурные проекты города".

Ранее Владимир Ефимов сообщил, что за 2019 год в столице зарегистрировалось 73 тысячи индивидуальных предпринимателей, что на 3,8% превысило уровень 2018 года. Он также подчеркнул, что предприниматели получают финансовую поддержку, льготы по аренде имущества, а также прозрачный доступ к госзакупкам.