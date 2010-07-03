Поступления НДФЛ в бюджет столицы в январе – сентябре выросли почти на 11%

Поступления налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в бюджет столицы в январе – сентябре текущего года увеличились на 10,7%, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Поступления НДФЛ в бюджет Москвы в январе-сентябре 2019 года составили 727,8 миллиарда рублей. По сравнению с тем же периодом 2018 года они увеличились на 10,7% (70 миллиардов рублей)", – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что положительная динамика поступлений НДФЛ является следствием увеличения зарплат, а также роста штатной численности предприятий.

"За восемь месяцев 2019 года среднемесячная начисленная номинальная заработная плата в Москве выросла на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, что выше темпов инфляции. Среднесписочная численность занятых увеличилась на 1%", – подчеркнул Ефимов.

Ранее директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская сообщила, что повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 2019 года принесет в бюджет более двух триллионов рублей. Это является рекордным показателем роста доходов в России. Согласно прогнозу ведомства, в 2020 году в бюджет поступит 639 миллиардов рублей, в 2021 году – 689 миллиардов рублей, в 2022 году – 737 миллиардов рублей.

С 1 января 2019 года ставка НДС была повышена с 18 до 20 процентов. Несмотря на то что НДС платит бизнес, оплачивают его и потребители – налог включен в цены на товары и услуги.