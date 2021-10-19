В Минтруде рассказали, сколько россиян работают удаленно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В настоящее время около 3 миллионов россиян продолжают работать в удаленном режиме, несмотря на снятие ряда санитарно-эпидемических ограничений, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков. Об этом сообщает РИА Новости.

"В целом формат удаленной, дистанционной занятости востребован сейчас на рынке труда. Даже несмотря на снятие части ограничений пандемийных, около трех миллионов сотрудников продолжают трудиться в этом формате", – сказал он.

Министр отметил, что такой формат работы получил отражение в Трудовом кодексе в прошлом году в результате принятия соответствующих поправок. По словам Котякова, сейчас в Госдуме находится законопроект, призванный урегулировать электронный документооборот, который используют работодатели и работники при удаленной работе.

Кроме того, Котяков отметил, что для обеспечения максимальной эффективности дистанционной работы также необходимо формирование условий для полноценной самореализации работников, профилактики их эмоционального выгорания и культуры взаимоотношений.

Ранее Котяков рассказал, что более половины молодых россиян в будущем хотят быть предпринимателями и работать на себя. Он также отметил, что значительно вырос спрос на работу самозанятыми, на сегодня их число в России составляет почти 3 миллиона, а к 2030 году может быть уже 10–11 миллионов самозанятых.