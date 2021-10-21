В Минтруде сообщили, что средний возраст занятых россиян будет увеличиваться

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Замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова сообщила, что из-за изменений рынка труда будет увеличиваться средний возраст занятых россиян. Об этом пишет ТАСС.
"Увеличится средний возраст занятого. И наиболее активная часть населения на рынке труда – это граждане 30–44 лет – снизится эта категория", – уточнила она в ходе выступления на Всероссийском семинаре-совещании "Бюджет – цифровое будущее".
Мухтиярова отметила, что структура рынка меняется и на это также влияют поколенческие установки.
"Мы видим все больше и больше численность занятых в новых формах, это общемировые тренды. В том числе самозанятых, мы оцениваем их численность к 2030 году с ростом в два раза", – пояснила она.
Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев направил на имя главы Минтруда Антона Котякова письмо с предложением снизить налог на прибыль для работодателей за трудоустройство инвалидов и возрастных работников.
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