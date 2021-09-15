Уровень безработицы в Москве приблизился к допандемийным показателям

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В Москве уровень официально зарегистрированной безработицы достиг минимальных значений с апреля 2020 года и составил 0,53%, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Уровень официально зарегистрированной безработицы, выросший на пике пандемии в начале октября 2020 года до 3,04%, к сентябрю 2021 года снизился до 0,53%, что вполне сопоставимо с докризисными показателями. 1 сентября 2019 года уровень безработицы в столице составлял 0,38%, а на эту же дату в 2020 году он вырос до 3,01%", – заявил он.

По словам Ефимова, также в Москве с начала 2021 года на 10,2% сократилось число работников, переведенных на режим неполного дня, находящихся в простое или в отпусках без сохранения заработной платы. Кроме того, в столице значительно упал уровень напряженности на рынке труда, который отображает отношение количества размещенных резюме к имеющимся вакансиям.

"По сравнению с августом 2019 года напряженность уменьшилась на 35%, к августу 2020 года – на 50%", – рассказал глава столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

К началу сентября разница между количеством принятых на работу и уволенных сотрудников составила 241,3 тысячи человек. С апреля 2020 года по август 2021 года наибольшая разница в пользу новых работников отмечалась в области разработки программного обеспечения – 55,6 тысячи человек, в строительной сфере – 50,2 тысячи человек, здравоохранении – 42,3 тысячи человек, а также в сфере оптовой и розничной торговли – 34,8 и 21,6 тысячи человек соответственно.

Сегодня на учете Московской службы занятости состоят 38 тысяч безработных при 400 тысячах размещенных вакансий.

По данным Росстата, число россиян, отчаявшихся найти работу, во втором квартале 2021 года снизилось до 389 тысяч человек. За такой же период прошлого года их насчитывалось 629 тысяч. К тем, кто отчаялся найти работу, относятся незанятые лица, которые готовы приступить к работе в настоящий момент, но не искали ее по ряду причин, к примеру из-за отсутствия опыта, квалификации или работы, соответствующей профессиональным навыкам.