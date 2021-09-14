В РФ снизилось число россиян, потерявших надежду найти работу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России число отчаявшихся найти работу во втором квартале 2021 года снизилось до 389 тысяч человек. За такой же период прошлого года их насчитывалось 629 тысяч, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

К тем, кто отчаялся найти работу, относятся незанятые лица, которые готовы приступить к работе в настоящий момент, но не искали ее по ряду причин, к примеру из-за отсутствия опыта, квалификации или работы, соответствующей профессиональным навыкам.

Согласно данным Росстата, лидерами по отчаянию стали Дагестан (71 тысяча), Алтайский край (22 тысяча), Волгоградская область (18 тысяч), Башкирия (15 тысяч) и Ростовская область (13 тысяч).

В то же время в Тульской области, Санкт-Петербурге, Севастополе, Чечне и Кировской области нет людей, отчаявшихся найти работу.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев объяснил такую статистику тем, что экономика России выходит из коронавирусного периода застоя. По его словам, об этом говорят серьезные макроэкономические показатели.

Специалист предположил, что сами работодатели и кандидаты могли смягчить требования как к сотрудникам, так и к условиям работы.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков рассказал, сколько россиян работают в сферах с вредными условиями труда. По его словам, в таких областях задействованы около 10 миллионов граждан.

По данным Росстата, численность рабочей силы старше 15 лет в России составляет 75,5 миллиона человек. Из них 3,4 миллиона являются безработными.

