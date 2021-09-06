В России в сфере с вредными условиями труда занят каждый седьмой гражданин

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Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков рассказал, сколько россиян работают в сферах с вредными условиями труда. По его словам, в таких областях задействованы около 10 миллионов граждан, передает ТАСС.

"На сегодняшний день в Российской Федерации 72 миллиона рабочих мест, то есть трудятся 72 миллиона человек. Порядка 10 миллионов из них работают в сферах с вредными условиями", – заявил министр на Всероссийской неделе охраны труда.

Котяков отметил, что 44% россиян до 30 лет хотели бы сменить сферу деятельности. Это, по мнению министра, в очередной раз подчеркивает, что на первый план в настоящий момент выходят условия охраны труда.

По данным Росстата, численность рабочий силы старше 15 лет в России составляет 75,5 миллиона человек. Из них 3,4 миллиона являются безработными.

VI Всероссийская неделя охраны труда проходит в сочинском парке науки и искусства "Сириус" с 6 по 9 сентября 2021 года. Запланировано свыше 100 мероприятий, участие в которых примут государственные деятели, а также главы крупных государственных и частных компаний.

В рамках события обсудят вопросы охраны здоровья, охраны труда в креативных индустриях, безопасности на производстве, бережливого производства, внедрения новых технологий и цифровых решений на производстве и т. д.

Ранее первый замглавы Минтруда Алексей Вовченко назвал самые травмоопасные сферы труда. По его словам, к ним относятся строительство, транспорт и добыча полезных ископаемых.