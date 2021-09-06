Названы самые высокооплачиваемые вакансии сентября

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Специалисты назвали вакансии с зарплатой от 200–300 тысяч рублей в месяц, которые предлагают в сентябре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".

До 300 тысяч рублей в месяц готовые платить гендиректору образовательного центра. Работа предполагает управление компанией, развитие продаж и ненормированный рабочий день.

Разработчику приложений предлагают до 250 тысяч рублей в месяц, а руководителю отдела продаж в онлайн-школе 3D-моделирования и системному аналитику в ИТ-компании готовы платить до 200 тысяч рублей ежемесячно.

Свыше 180 тысяч рублей может получать ведущий программист, работающий на платформе 1С, а зарплату до 140 тысяч рублей предлагают менеджеру отдела сопровождения и менеджеру по рекламе в финансовой компании.

Разработчику на 1С-Битрикс и преподавателю химии в онлайн-школе готовы платить до 100 тысяч рублей в месяц.

Как уточняется, исследование было проведено на базе вакансий сервиса "Работа.ру".

Ранее стало известно, что каждый третий россиянин кардинально сменил род деятельности за последние десять лет. В целом, по данным экспертов, о смене профессии думают 94% соискателей. Аналитики рынка отмечают, что неоднократная смена специальностей становится нормой. Основные причины – автоматизация и цифровизация процессов, а также развитие онлайн-образования.