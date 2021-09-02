Святенко: поддержка москвичей до 35 лет в сфере занятости решит проблему трудоустройства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Меры поддержки столичной молодежи в сфере занятости, которые теперь стали доступны горожанам в возрасте от 30 до 35 лет, помогут решить проблему с трудоустройством в Москве. Об этом в беседе с Агентством "Москва" заявила сенатор Совета Федерации Инна Святенко.
"Сегодня рынок труда переживает большие изменения, однако вопрос трудоустройства молодежи до сих пор остается одним из самых острых. Молодежь, которая хочет работать, должна иметь возможность сделать это без каких-либо проблем, даже если отсутствует опыт работы после окончания вуза. Нам удалось добиться принятия закона "О молодежной политике", и меры соцподдержки должны отвечать его пунктам, так как это рабочий документ – инструмент помощи и становления современной молодежи", – сказала она.
Святенко объяснила, что лишиться работы и оказаться невостребованным можно и после 30 лет, поэтому задача государства увидеть в этих людях потенциал и оказать им помощь. На горожан в возрасте 30–35 лет, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, теперь распространяются те же меры поддержки, что и на недавних выпускников. В частности, они могут претендовать на временное трудоустройство, однако только в случае отсутствия опыта работы по специальности в течение года после окончания обучения.
Расширение возрастных рамок для молодежи является одним из направлений работы в сфере обеспечения занятости, однако параллельно ведется разработка и адресных программ для различных категорий граждан, подытожила сенатор.
Ранее Сергей Собянин принял решение распространить меры поддержки в трудоустройстве на москвичей от 30 до 35 лет. Горожане старше 30 лет, испытывающие трудности в трудоустройстве, могут не только получить временную работу, но поучаствовать в специальных программах молодежной практики.
За прошлый год московская служба занятости помогла трудоустроить более 50 тысяч молодых людей в возрасте до 30 лет.
Собянин распространил меры поддержки в трудоустройстве на москвичей до 35 лет
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