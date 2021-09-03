Россиянам рассказали, что изменится в Трудовом кодексе в 2022 году

В России за работниками теперь смогут следить при помощи камер. Причем устанавливать их могут практически везде. Трудовой кодекс изменится в РФ с марта 2022 года.

Больше всего нововведений будет в сфере охраны труда. По новым правилам, работодатель должен будет приостановить работу, если сотрудник выполняет ее в опасных условиях. Работодатели и раньше должны были фиксировать производственные травмы и профессиональные заболевания, а теперь еще будет вести учет и микротравм – ушибов и ссадин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.