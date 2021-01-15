Трудовой кодекс поправят под электронный документооборот

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Законопроект "О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ" готовит министерство труда и социальной защиты, сообщает газета "Известия". Речь идет об отказе от бумажных носителей информации.

Уточняется, что в настоящее время все документы, выпущенные в электронном виде, должны дублироваться на бумаге. После принятия документа такая необходимость исчезнет.

В Госдуму законопроект планируется внести в весеннюю сессию. Пока ведется работа с социальными партнерами: работодателями и работниками.

"Сейчас вопросы обмена документами урегулированы теми поправками, которые внесены в Трудовой кодекс в части регулирования удаленной занятости. Работодатель может обмениваться кадровыми документами с дистанционными работниками электронно. В отношении сотрудников, работающих удаленно, они имеют такую же юридическую силу, как и документы на бумажном носителе", – рассказали в пресс-службе Минтруда.

Там добавили, что благодаря новому документу каждая организация сможет выбирать формат документооборота: электронный или бумажный.

"Кадровое делопроизводство в электронном формате можно будет вести на портале "Работа в России". Работник также может выбрать "Работу в России" как площадку для хранения своих кадровых документов", – уточнили в ведомстве.

Глава комитета, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов назвал электронный документооборот динамичным, оперативным и менее затратным.

"Не надо заполнять большое количество бумаг, их распечатывать, отправлять по почте, носить… Это же все деньги. Поэтому в целом мы эту инициативу поддерживаем, но при этом считаем, что при внесении документа в Госдуму его надо будет внимательно изучить", – отметил Нилов.

Он добавил, что цифровизация не должна привести к утечке каких-либо данных. Особенно тех, что влияют на размеры зарплаты и пенсии.

Первый зампред фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев подчеркнул, что законопроект должен быть полным и проработанным.

"Действительно, в условиях цифровизации гражданам необходимо создавать условия и экономить их время и деньги. Когда законопроект поступит в Госдуму, мы его внимательно изучим и посоветуемся с экспертным сообществом", – сказал он.

Переход на электронный документооборот позволит ускорить работу и снизить издержки, считает зампред фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов. При этом он подчеркнул значимость повышения компьютерной грамотности населения.

Представитель КПРФ, глава комитета по региональной политике Николай Харитонов отметил, что старшему поколению будет трудно принять новый формат. Но электронную форму он назвал экономически выгодной. Он считает, что законопроект стоит принимать, а параллельно вести разъяснительную работу с населением.

Один из участников разработки законопроекта, член комитета по рынку труда и социальному партнерству РСПП Алексей Перевозчиков подчеркнул, что в случае экономической выгоды работодатель сможет отказаться от бумажного документооборота.

"В первую очередь это будет востребовано на больших предприятиях, но вряд ли это будет нужно мелкому бизнесу, например какой-нибудь точке по изготовлению дубликатов ключей", – сказал он.

Перевозчиков подчеркнул, что в мире активно происходит цифровизация документооборота. Россия при этом может стать лидером в области заключения трудовых договоров в электронном виде.

"В мире эта тема не зашла, но в России, наоборот, у бизнеса есть желание поработать именно с этим", – объяснил эксперт.

Цифровизация сократит расходы на архивное хранение, а также даст возможность отделу кадров работать дистанционно, считает гендиректор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин.

"Он поддержит трансрегиональную активность компаний, когда работодатель одного субъекта сможет привлекать работников в регионах присутствия компании без необходимости очного взаимодействия и бумажного обмена документами", – сказал специалист, добавив, что новый формат будет давать гарантию занятости работникам из других регионов еще до переезда.

Кроме того, Платыгин подчеркнул, что теперь на изучение документов будет уходить меньше времени и сил.

Ранее кабмин РФ поддержал президентский проект о запрете государственным и муниципальным служащим иметь два гражданства. Данный проект был внесен Владимиром Путиным в развитие норм Конституции России.

