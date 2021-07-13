Профсоюзы высказались об идее дать некурящим дополнительный отпуск

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов
Генеральный секретарь Союза профсоюзов России (СПР) Евгений Куликов прокомментировал Москве 24 идею дать некурящим сотрудникам дополнительные дни к отпуску.
Ранее с такой инициативой выступил член Общественной палаты Султан Хамзаев. В письме на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина он предложил прибавить некурящим работникам 10 дней к ежегодному отпуску.
Инициативу Хамзаев объяснил тем, что на вредную привычку курящие тратят примерно 20 рабочих дней в году. При этом все связанные с этим издержки ложатся на работодателей и государство, указал автор предложения.
По словам Куликова, предоставление дополнительного оплачиваемого отдыха сотрудникам можно только приветствовать. Однако само предложение эксперт назвал несерьезным.
Куликов подчеркнул, что брать за основу расчет о том, что на курение сотрудник тратит примерно 20 рабочих дней в году, некорректно.
"Один работник курит часто, другой редко. А эта цифра – средняя по больнице. Самое главное, кто будет учитывать затраченное на курение время", – заметил Куликов.
Он добавил, что самому работодателю может быть все равно, сколько человек потратил времени на вредную привычку, если сотрудник выполняет все поставленные перед ним задачи. С этой точки зрения курение не является проблемой компаний, резюмировал Куликов.
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с Москвой 24 напомнил, что подобные предложения ранее уже звучали в Государственной думе.
"Действительно, человек, который постоянно бегает курить, тратит на это рабочее время. Если посчитать его в сумме, то получается большая цифра. Но одновременно я понимаю, что эти дополнительные 10 дней станут серьезной нагрузкой для работодателя", – комментирует собеседник Москвы 24.
"Полагаю, что даже дискуссия, которая развернулась вокруг обозначенного предложения, возможно, приведет к выработке новых стимулирующих моментов", – добавил Нилов.
Среди возможных альтернатив собеседник Москвы 24 назвал предоставление одного дополнительного выходного дня в году вместо 10. Нилов подчеркнул, что предложение необходимо обсудить с участием профсоюзов, объединения работодателей и правительства. Если будет найдено оптимальное решение, можно будет говорить об изменениях в Трудовом кодексе, говорит парламентарий.
"Надо обсудить этот вопрос в диалоге на трехсторонней комиссии. Чтобы обозначенную тему, возможно, в дальнейшем развить и придумать некий сбалансированный механизм. Решение, которое стимулировало бы к добровольному отказу от вредной привычки и мотивировало тех, кто не курит", – резюмировал Нилов.
Ранее врач-диетолог Марина Макиша назвала продукты, которые помогут бросить курить. К таким, по ее словам, относятся, фрукты, соки и молоко.
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