Профсоюзы высказались об идее дать некурящим дополнительный отпуск

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Генеральный секретарь Союза профсоюзов России (СПР) Евгений Куликов прокомментировал Москве 24 идею дать некурящим сотрудникам дополнительные дни к отпуску.

Ранее с такой инициативой выступил член Общественной палаты Султан Хамзаев. В письме на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина он предложил прибавить некурящим работникам 10 дней к ежегодному отпуску.

Инициативу Хамзаев объяснил тем, что на вредную привычку курящие тратят примерно 20 рабочих дней в году. При этом все связанные с этим издержки ложатся на работодателей и государство, указал автор предложения.

По словам Куликова, предоставление дополнительного оплачиваемого отдыха сотрудникам можно только приветствовать. Однако само предложение эксперт назвал несерьезным.





Евгений Куликов генеральный секретарь Союза профсоюзов России Вопрос в том, кто будет оплачивать этот отпуск. И кто будет следить за тем, курящий сотрудник или нет. Он может втихаря курить на работе или не курить вообще, а дома вытягивать несколько пачек. На мой взгляд, это утопическая идея.

Куликов подчеркнул, что брать за основу расчет о том, что на курение сотрудник тратит примерно 20 рабочих дней в году, некорректно.

"Один работник курит часто, другой редко. А эта цифра – средняя по больнице. Самое главное, кто будет учитывать затраченное на курение время", – заметил Куликов.

Он добавил, что самому работодателю может быть все равно, сколько человек потратил времени на вредную привычку, если сотрудник выполняет все поставленные перед ним задачи. С этой точки зрения курение не является проблемой компаний, резюмировал Куликов.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с Москвой 24 напомнил, что подобные предложения ранее уже звучали в Государственной думе.

"Действительно, человек, который постоянно бегает курить, тратит на это рабочее время. Если посчитать его в сумме, то получается большая цифра. Но одновременно я понимаю, что эти дополнительные 10 дней станут серьезной нагрузкой для работодателя", – комментирует собеседник Москвы 24.





Ярослав Нилов председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов В целом я поддерживаю желание Хамзаева. Надо предлагать стимулирующие меры, чтобы люди отказывались от курения. Но пройдет ли эта инициатива в таком формате, у меня есть определенные вопросы.

"Полагаю, что даже дискуссия, которая развернулась вокруг обозначенного предложения, возможно, приведет к выработке новых стимулирующих моментов", – добавил Нилов.

Среди возможных альтернатив собеседник Москвы 24 назвал предоставление одного дополнительного выходного дня в году вместо 10. Нилов подчеркнул, что предложение необходимо обсудить с участием профсоюзов, объединения работодателей и правительства. Если будет найдено оптимальное решение, можно будет говорить об изменениях в Трудовом кодексе, говорит парламентарий.

"Надо обсудить этот вопрос в диалоге на трехсторонней комиссии. Чтобы обозначенную тему, возможно, в дальнейшем развить и придумать некий сбалансированный механизм. Решение, которое стимулировало бы к добровольному отказу от вредной привычки и мотивировало тех, кто не курит", – резюмировал Нилов.

Ранее врач-диетолог Марина Макиша назвала продукты, которые помогут бросить курить. К таким, по ее словам, относятся, фрукты, соки и молоко.

