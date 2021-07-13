В Госдуме оценили идею увеличить отпуска некурящим

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Предложение увеличить отпуск некурящим работникам является правильной идеей, заявил RT зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.

"Мы должны снижать уровень потребления табака, алкоголя, повышать ответственное отношение граждан к своему здоровью. И это нужно делать не только мерами наказания... В населении четко укоренилось, когда мы говорим об ответственном отношении, что будет какая-то ответственность, наказание", – отметил Говорин.

Он подчеркнул, что мотивирование является более правильным решением этой проблемы.

"Работодателям мы можем дать рекомендации: стимулируйте тех, кто ведет здоровый образ жизни, алкоголь не употребляет, не курит, ну дайте ему два дня оплачиваемых к отпуску. Десять дней, я думаю, многовато, но сама идея правильная. Самому бизнесмену, работодателю должно стать выгодно, если он создает условия для здорового образа жизни для своих сотрудников и стимулирует их в этом плане", – заключил Говорин.

Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо, в котором предложил на 10 дней увеличить продолжительность ежегодного отпуска для некурящих сотрудников.

Свое предложение он объяснил тем, что курящие люди во время работы тратят на свою привычку в сумме до 60 минут, что составляет около 20 рабочих дней в году. При этом все связанные с курением сотрудников издержки ложатся на работодателей и государство.

