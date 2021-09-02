В Москве диспансеризацию переболевших COVID-19 включили в программу бесплатной медпомощи. Обследование будет проходить в два этапа и включает много анализов.

Подробнее о том, кому стоит обратиться к врачам в первую очередь и по какому графику ведется прием, – в эфире телеканала Москва 24.