Умер известный московский пес-альбинос Август

Фото: instagram.com/avgustdog
Известный в столице пес-альбинос Август скончался. По словам хозяина, здоровье трехлетнего питомца постоянно ухудшалось, поэтому его пришлось усыпить, сообщает "Мир 24".
"После усилившихся болей пес Август был усыплен по европейскому стандарту гуманного усыпления животных в подмосковном Сколкове и кремирован в частном крематории согласно закону РФ", – написал мужчина на своей странице в соцсети.
Весной 2018 года пса нашли на конюшне и через интернет подыскали для него хозяйку, но через неделю женщина вернула его. После его встретил мужчина и полюбил больное животное всей душой.
Из-за альбинизма собака могла гулять только по вечерам, так как питомец не мог находиться под воздействием яркого света из-за нежной кожи. С каждым годом ему становилось хуже. Август плохо слышал, страдал косоглазием и с трудом ходил.
После встречи с псом известный рок-музыкант Сергей Сироткин посвятил ему песню, которую исполнил на одном из своих концертов этой весной.
Ранее сообщалось, что годовалый кокер-спаниель по кличке Рокко стал полноценным сотрудником завода по производству виски Grant's Whisky в Шотландии. Пес будет инспектором по бочкам. В его обязанности входят обход территории и проверка помещений на запахи.
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