Собственник обрушившегося в Новосибирске ТЦ задержан

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Сотрудники правоохранительных органов задержали собственника обрушившегося в Новосибирске двухэтажного торгового центра Сергея Туркова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

В ведомстве подчеркнули, что Турков задержан на 48 часов. Также отмечается, что предварительно, обрушение крыши на площади 600 квадратных метров произошло из-за скопившегося снега.

Инцидент произошел в среду, 21 января. В результате пострадали два человека, еще один скончался в машине скорой помощи.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Установлено, что ТЦ был возведен самовольно.