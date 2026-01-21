Спасательные работы завершены на месте обрушения ТЦ в Новосибирске

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Спасательные работы на месте обрушения конструкций торгового центра (ТЦ) в Новосибирске завершены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Уточняется, что своевременно увеличенная группировка сил и техники, а также принятые меры позволили оперативно ликвидировать последствия обрушения. На это потребовалось 5 часов. Общая площадь разрушений составила 600 квадратных метров.

Обрушение в ТЦ произошло днем 21 января. Всего в результате ЧП пострадали два человека и еще один скончался в машине скорой помощи.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Причиной трагедии стало скопление снега. Выяснилось, что ТЦ был возведен самовольно.

