Пострадавший при обрушении ТЦ в Новосибирске скончался в машине скорой помощи

Фото: телеграм-канал "МЧС Новосибирской области"

Пострадавший, которого извлекли третьим при обрушении торгового центра в Новосибирске, скончался в машине скорой помощи, сообщили в региональном Минздраве.

В ведомстве отметили, что врачи провели все необходимые мероприятия, однако спасти мужчину не удалось. Смерть констатировали через 30 минут реанимационных действий.

Здание обрушилось в Новосибирске по адресу улица Наумова, дом 26, днем 21 января. Предварительно, причиной обрушения могло стать скопление снега.

В результате произошедшего люди оказались под завалами. Спасателям удалось вытащить еще двух человек. В поисках задействованы 240 спасателей и 45 единиц техники. Возбуждено уголовное дело об указании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В свою очередь, в мэрии заявили, что торговый центр был возведен самовольно. В 2017 году управление архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска потребовало привлечь застройщика к ответственности, но региональная инспекция государственного строительного надзора отказала в возбуждении дела.

