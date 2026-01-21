Форма поиска по сайту

21 января, 13:02

Происшествия

Кровля обрушилась в административном здании Новосибирска

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Новосибирской области"

Кровля обрушилась в двухэтажном административном здании в Новосибирске, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, инцидент произошел по адресу улица Наумова, дом 26. По факту случившегося организована проверка, на место происшествия выехал прокурор Первомайского района Игорь Пуцын и экстренные службы. Предварительно, причиной случившегося стало скопление снега на крыше.

В здании расположено несколько магазинов, в одном из них может находиться человек. Сотрудники МЧС России приступили к поисково-спасательным работам.

На данный момент известно о двух пострадавших, им оказывается медпомощь, добавили в пресс-службе мэрии города.

Ранее крыша склада обрушилась в городе Юрге Кемеровской области. Причиной случившегося также могло послужить накопление снега.

В результате ЧП трое работников получили травмы, им оказали помощь на месте. Правоохранители организовали доследственную проверку по статье УК России "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ".

Новости регионов: пешеходный мост обрушился в Калужской области

