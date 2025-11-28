Тело одного погибшего найдено на месте обрушения здания в Южно-Сахалинске

Фото: 65.mchs.gov.ru

Спасатели нашли тело одного погибшего на месте обрушения строящегося здания в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Часть двухэтажного строящегося здания, расположенного в переулке Энергетиков, рухнула 28 ноября. В результате пострадали 4 человека, их состояние не вызывало опасений. Еще несколько людей оказались под завалами. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

По предварительной версии, ЧП произошло во время заливки бетона. На месте происшествия работают 70 специалистов и 18 единиц техники МЧС. Спасательную операцию осложняет сырой бетон. Рассматривался вариант размытия его водой.

