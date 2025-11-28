Группировка сил на месте ЧП в Южно-Сахалинске увеличена до 70 человек

Фото: 65.mchs.gov.ru

Группировка сил на месте обрушения строящегося здания в Южно-Сахалинске увеличена с 16 до 70 человек, сообщает пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, сейчас продолжаются работы на месте происшествия. В них также принимают участие 18 единиц техники.

Обрушение двухэтажного строительного объекта в Южно-Сахалинске произошло во время заливки бетона 28 ноября. В результате пострадали 4 человека, 3 из которых оказались под завалами.

В региональном Минздраве добавили, что состояние пострадавших не вызывает опасений. Их оперативно извлекли из-под завалов и оказали первую помощь.

При этом уточнялось, что спасение людей осложняет сырой бетон, рассматривается вариант его "размытия" водой. На месте ЧП развернут оперативный штаб.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.