Один человек пострадал из-за обрушения кровли жилого дома в Красноярске

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Мужчина пострадал после обрушения кровли жилого дома в Красноярске из-за ветра. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел в Железнодорожном районе. Также повреждения получили несколько балконов в квартирах.

Пострадавший госпитализирован, полицейские устанавливают обстоятельства случившегося.

В связи с непогодой в Красноярском крае 94 населенных пункта остались без электричества, передает пресс-служба правительства региона. В субботу, 5 апреля, в центральных и южных районах края наблюдается усиление ветра до ураганного, с порывами 33 метра в секунду и более.

По поручению главы региона Михаила Котюкова зампред правительства Леонид Шорохов находится на связи с территориями, где фиксируется особо серьезная ситуация. При необходимости будет оказана помощь.

Согласно прогнозам синоптиков, неблагоприятная погода сохранится и 6 апреля. Местным жителям рекомендуется оставаться дома, не открывать окна в помещениях и не разводить открытый огонь.

Ранее в Москве из-за сильного ветра на ВДНХ приостановила работу канатная дорога "Воздушный трамвай". Она возобновила работу после ослабления ветра до допустимого уровня.

Кроме того, в столице в связи с непогодой объявлялся желтый уровень опасности. В Гидрометцентре предупреждали о порывах ветра, которые достигали 17 метров в секунду.