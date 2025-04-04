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04 апреля, 17:55

Город

Канатная дорога на ВДНХ закрылась из-за сильного ветра

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Канатная дорога "Воздушный трамвай" на ВДНХ временно остановила работу из-за сильного ветра, сообщает пресс-служба семейного парка "Орион".

Работа канатной дороги приостановлена до улучшения погодных условий. Она возобновит работу, когда ветер ослабнет до допустимого уровня, уточнили в парке.

В связи с непогодой в столице объявили желтый уровень погодной опасности. По словам синоптиков, порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

На фоне этого столичных водителей призвали к внимательности на дорогах, а пешеходам рекомендовали обходить рекламные щиты, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра и быть внимательными.

При необходимости жители столицы могут позвонить по номерам 101 и 112 или по единому телефону доверия ГУ МЧС РФ по Москве – 8 (495) 637-31-01.

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