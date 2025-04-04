Жителей Москвы предупредили о сильных порывах ветра 4 апреля

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Сильный ветер, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду, прогнозируется в пятницу, 4 апреля, в столице. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

В связи с этим жителей и гостей столицы попросили быть внимательнее на улицах. Горожан призвали не укрываться под деревьями и не оставлять вблизи них машины.

На этом фоне в столичном регионе был объявлен желтый уровень погодной опасности. В Москве 4 апреля ожидаются переменная облачность без осадков и до 15 градусов тепла. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

В выходные, 5 и 6 апреля, в столице прогнозируется похолодание. Температура опустится до 7–9 градусов. Снег ожидается в Москве в воскресенье и понедельник, 6 и 7 апреля.

