04 апреля, 06:59Общество
До 15 градусов тепла ожидается в Москве 4 апреля
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Переменная облачность без осадков и до 15 градусов тепла ожидается в Москве в пятницу, 4 апреля. Об этом информирует Гидрометцентр России.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем в столице будет в пределах от 13 до 15 градусов тепла, в Подмосковье – от 11 до 16 градусов.
Западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, местами возможны порывы до 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.
Синоптики предупреждают, что к субботе, 5 апреля, в столицу придет похолодание. Температура опустится до 7–9 градусов. А в воскресенье и понедельник, 6 и 7 марта, Москву может накрыть снег.
В Москве объявили желтый уровень опасности из-за ветра 4 апреля