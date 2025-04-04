До 15 градусов тепла ожидается в Москве 4 апреля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Переменная облачность без осадков и до 15 градусов тепла ожидается в Москве в пятницу, 4 апреля. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем в столице будет в пределах от 13 до 15 градусов тепла, в Подмосковье – от 11 до 16 градусов.

Западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, местами возможны порывы до 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Синоптики предупреждают, что к субботе, 5 апреля, в столицу придет похолодание. Температура опустится до 7–9 градусов. А в воскресенье и понедельник, 6 и 7 марта, Москву может накрыть снег.