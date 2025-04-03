Синоптик Позднякова: снежный покров в Москве задержится почти на неделю

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Снежный покров, который образуется в результате предстоящих осадков, продержится в Москве почти неделю. Об этом рассказала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, в пятницу, 4 апреля, горожан ожидает очень теплый и солнечный день. Температура поднимется до 13–15 градусов.

"Единственный минус – днем начнет усиливаться ветер. Порывы могут быть до 12–17 метров в секунду", – рассказала синоптик в беседе с RT.

Однако к субботе, 5 марта, в столицу придет похолодание, продолжила она, из-за чего температура опустится до 7–9 градусов. Осадки, преимущественно в виде снега, накроют Москву в воскресенье и понедельник, 6 и 7 марта.

"И мы считаем, что у нас сформируется снежный покров. Местами его высота может превысить 10 сантиметров", – предупредила Позднякова.

Небольшие осадки продолжат идти и всю следующую неделю, уточнила метеоролог, добавив, что температура воздуха ожидается ниже климатической нормы. При этом в некоторые дни она будет отрицательной.

Ранее Позднякова дала обширный прогноз погоды в Москве, затрагивающий период с апреля по сентябрь. В эти месяцы, по ее словам, температура воздуха будет выше климатической нормы как минимум на 1–1,5 градуса.

Однако синоптик отметила, что сложно сказать, как будет распределяться погода внутри каждого месяца. В связи с этим Позднякова посоветовала жителям города быть готовыми к непостоянству погоды, с частыми сменами холода и тепла.

