Майская погода установится в Москве 4 апреля

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Днем в Москве в пятницу, 4 апреля, ожидается от 13 до 16 градусов тепла, что соответствует климатической норме первой декады мая. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.



По словам эксперта, утром 4 апреля температура воздуха составит 1–4 градуса тепла. Существенных осадков не прогнозируется, будет облачно с прояснениями. При этом барометры покажут 739 миллиметров ртутного столба, что плохо скажется на самочувствии метеозависимых людей, предупредил Тишковец.

"В пятницу, в теплом секторе циклона, ожидается пик потепления, но к вечеру станет прорываться холодный атмосферный фронт", – отметил синоптик.

Кроме того, в Москве ожидается ветер со скоростью от 5 до 10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду, что станет предвестником мощного арктического вторжения.

Между тем в воскресенье и понедельник, 6 и 7 апреля, в Москве ожидаются дождь и мокрый снег. Температура воздуха будет ниже климатической нормы. В воскресенье она будет в пределах от 1 до 6 градусов, что 2–3 градуса ниже нормальных значений.

