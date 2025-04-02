Температура воздуха в Москве будет выше климатической нормы до сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Температура воздуха в Москве на весь вегетационный период с апреля по сентябрь будет выше климатической нормы как минимум на 1–1,5 градуса. Об этом Москве 24 рассказала главный специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Эксперт напомнила, что Гидрометцентр ранее опубликовал прогноз на вегетационный период. По ее словам, все модели, которые участвовали в расчетах этого прогноза, показывают, что температура воздуха будет действительно превышать норму.

"Но как она будет распределяться внутри каждого месяца – сказать сложно. Поэтому у нас может быть и неровная погода с волнами холода и тепла, сменяющими друг друга", – добавила Позднякова.

Между тем до конца текущей рабочей недели температура в Москве не опустится ниже 10 градусов. Всю неделю столбики термометров будут показывать значения на 4–6 градусов выше нормы. Кроме того, температура на 6–11 градусов выше нормы ожидается в начале апреля в некоторых округах России, включая Центральный, Южный, Сибирский и другие.

