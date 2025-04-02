Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Температура в Москве не опустится ниже 10 градусов до конца рабочей недели. Об этом рассказал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что температура будет на 4–6 градусов выше нормы. Дождь закончится утром 2 апреля. Уже 3 и 4 апреля прогнозируется переменная облачность. Всего в столице выпадет от четверти до трети от нормы осадков месяца.

"В среду (2 апреля. – Прим. ред.) показатель днем будет около плюс 10, в четверг (3 апреля. – Прим. ред.) – плюс 11–13, а в пятницу (4 апреля. – Прим. ред.) ожидается возвращение 13–15-градусных отметок тепла", – цитирует Вильфанда ТАСС.

Эксперт добавил, что с 3 апреля ночная температура будет опускаться до 0 градусов.

Между тем в Москве ожидаются заморозки ночью 5 и 6 апреля. Столбик термометра в городе опустится до минус 4 градусов, днем в выходные температура воздуха установится в пределах 0 – плюс 5 градусов.

В целом первая половина апреля будет относительно холодной. Однако во второй половине месяца днем установится температура в районе плюс 10–15 градусов. При этом количество осадков в апреле превысит норму примерно на 10–30%.

