Ночная температура воздуха опустится до минус 4 градусов в Москве в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ночью 5 и 6 апреля столбик термометра в Москве опустится до минус 4 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Более заметное понижение температуры будет связано с тем, что Москва окажется в тыловой части циклона, прогнозируется перемещение воздуха с севера в выходные дни, начиная с субботы (5 апреля. – Прим. ред.)", – отметил эксперт.

Синоптик уточнил, что днем в выходные температура воздуха установится в пределах 0 – плюс 5 градусов. При этом 5 и 6 апреля погода будет такой, какой она обычно бывает по климату к концу марта, то есть на 2 градуса ниже нормы.

Между тем ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец не исключает, что из-за похолодания 5 и 6 апреля, а также на следующей неделе в Москве выпадут смешанные осадки – дождь и мокрый снег. При этом дожди, по мнению синоптика, начнутся с 1 апреля. Ожидается, что в этот день выпадет две трети от месячной нормы осадков.

