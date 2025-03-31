31 марта, 09:27Общество
Ночная температура воздуха опустится до минус 4 градусов в Москве в выходные
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Ночью 5 и 6 апреля столбик термометра в Москве опустится до минус 4 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Более заметное понижение температуры будет связано с тем, что Москва окажется в тыловой части циклона, прогнозируется перемещение воздуха с севера в выходные дни, начиная с субботы (5 апреля. – Прим. ред.)", – отметил эксперт.
Синоптик уточнил, что днем в выходные температура воздуха установится в пределах 0 – плюс 5 градусов. При этом 5 и 6 апреля погода будет такой, какой она обычно бывает по климату к концу марта, то есть на 2 градуса ниже нормы.
Между тем ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец не исключает, что из-за похолодания 5 и 6 апреля, а также на следующей неделе в Москве выпадут смешанные осадки – дождь и мокрый снег. При этом дожди, по мнению синоптика, начнутся с 1 апреля. Ожидается, что в этот день выпадет две трети от месячной нормы осадков.
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