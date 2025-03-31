Синоптик Тишковец: две трети от месячной нормы осадков может выпасть в Москве 1 апреля

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Две трети от месячной нормы осадков может выпасть в Москве во вторник, 1 апреля. Об этом РИА Новости заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик призвал готовиться к дождям.

"Апрельское тепло в Москве будет недолгим <...> 1 апреля за сутки выпадет 25 миллиметров осадков", – спрогнозировал Тишковец.

Также он предупредил, что к выходным и на следующей неделе столбики термометра могут опуститься до 0. Подобная температура ночью может привести к смешанным осадкам – к дождю с мокрым снегом.

Неделя в Москве начнется с тепла, в понедельник, 31 марта, в городе ожидается до 13–16 градусов. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус предположил, что 31 марта может стать самым теплым днем в столице с начала года. Однако Тишковец уточнил, что уже 1 апреля температура понизится до 10–13 градусов.

